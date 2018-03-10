SARAYDA iLK TOPLANTI

Daha önce İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nün taşındığı binaya, diğer kurumların da Nisan ayında tamamen taşınmasının planlandığı bildirildi. Yapımı tamamlanan binada ilk toplantı ise Başbakan Yardımcısı Bozdağ başkanlığında gerçekleştirilecek. Her ay kurumlar tarafından yapılan bilgilendirme ve istişare toplantısının Mart ayı oturumu bu kez yeni binada yapılacak. 350 kişilik toplantı salonunda, Yozgat İl Özel İdaresi’nin proje ve yatırımları masaya yatırılacak. Toplantı saat 10.00’da başlayacak. İl Özel İdaresinin yaptığı, yapacağı çalışmalar ile sorunları hakkında bakan ve milletvekilleri bilgi edinecek. Son yıllarda yapılan hükümet konakları içerisinde, Türkiye’de özel proje olarak göze çarpan yeni hükümet konağı, 2014 yılının Mart ayında 35 milyon liralık bedel ile ihale edilmişti. Hükümet konağının içerisinde 6 asansör, 360 araçlık otopark ve 40 bin metrekare kapalı alan yer alıyor. Binada 265 kişilik yemekhanenin yanı sıra, 62 araçlık kapalı ve 20 araçlık engelli otoparkı da bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin küçük modelinin uygulandığı Yozgat’ın yeni hükümet konağına 14 kurumun taşınarak, hizmet verecek.