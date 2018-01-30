SARAYDA GERİ SAYIM

En geç Mart ayının ilk haftasından itibaren kurumların taşınmaya başlayarak, Nisan ayından itibaren tüm kurumların yeni binada hizmet vermeye başlayabileceği kaydedildi. 2015 yılında yapımına başlanan, Osmanlı-Selçuklu mimari tarzındaki hükümet konağı binası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi projesi dikkate alınarak hazırlandı. Karayolları Şube Şefliği eski binasının bulunduğu alan üzerinde inşa edilen hükümet konağı, üst katlarına 6 asansörle inilip-çıkılabilecek. 359 araçlık otoparkı bulunan yeni Valilik binasında Yozgat Valiliği birimleriyle birlikte 12 resmi kurum tek çatı altında toplayacak. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yeni Hükümet Konağı binasının toplamda 46 milyon 900 bin 869 liralık harcamayla tamamlandığını söyledi. Yurtnaç, yapılan ihaleye göre, normal teslim tarihi 2018 olan binanın inşaat kısmının tamamlanması sonrasında açılışa hazır hale getirildiğini kaydetti. Vali Yurtnaç, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinde yapılan bina Yozgat’a yeni bir görünüm kazandırırken, binanın 277 araçlık açık, 62 araçlık kapalı ve 20 araçlık engelli olmak üzere 359 araç kapasiteli otoparkı ile yeşil alanları bulunduğunu ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bu arada, Yozgat Belediyesi, resmi kurumları aynı çatı altında toplayacak yeni valilik binası önünde bulunan Menekşe Evlerini kentsel dönüşümle modern görünüme kavuşturacak. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat şehir merkezindeki yoğunluğu azaltmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, valilik binası önünde bulunan Menekşe Evleri’nin iyi bir görüntü oluşturmadığını, bölgeyle ilgili ön bir çalışma yapılarak, taslak proje hazırlandığını bildirdi. Bu arada, Valilik binası yan kısmında atıl durumda bulunan eski özel hastane binasının ise yıkılarak, burasının da Valilik binasına dahil edileceği bildirildi.

