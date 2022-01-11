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Sapmaz günümüzü kutladı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, gençlik liderleri ile birlikte gazetemiz bürosunu ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladı.

11 Ocak 2022 Salı 00:51
Sapmaz günümüzü kutladı

Genel Koordinatörümüz Mustafa Babayiğit tarafından ağırlanan Sapmaz, Gençlik Merkezi ile ilgili bilgiler verdi. Gençlik Merkezi olarak çok kapsamlı etkinlikler yürüttüklerini söyleyen Sapmaz,  herkesi Gençlik Merkezine davet ederek, köyde yaşayıp Gençlik Merkezlerine gelme fırsatı bulamayan gençler içinde Gençlik Merkezini köylere taşıdıklarını ifade etti. Gençlerin geleceğimiz için önemli olduğunu belirten Sapmaz, gençlere her zaman destek olacaklarını vurguladı. Sapmaz, yürüttükleri gençlik faaliyetlerinin halka ve gençlere duyurulması konusunda yerel basının çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, çalışmalarımızda kolaylıklar diledi. •Sümeyye İlhan•

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