Şap aşısına başlanıldı

Sorgun Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler köy ziyaretinde bulunup, aşılama ve küpe takma işlemi yürütüyor. Köylerde, büyükbaş hayvanlarda Şap Aşısı, Buzağı Küpesi işlemleri yapılıyor. Köy muhtarlıklarına ayrıca Kene İlacı da teslim ediliyor. Yozgat il genelinde 437 bin 892 büyük, 2 bin 152 küçükbaş hayvana Şap aşısı uygulanıyor. 50 bin 434 büyük, 52 bin 874 küçükbaş hayvana da Brucella, 19 bin 305 büyük, 39 bin 149 küçükbaş hayvana Şarbon aşısı uygulandı. 105 bin 14 küçükbaşa koyun-keçi vebası, 243 bin 895 hayvana Lumpy Skin, 17 bin 845 hayvana Çiçek aşısı yapıldı. Toplamda 1 milyon 457 bin 115 hayvan taramadan geçirildi. 2017 yılında 3 işletmeye h0astalıktan ari işletme statüsü verilirken, geçtiğimiz yıl bu sayı 15 işletmeye çıktı.