Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1450
ALTIN
506.208
DOLAR
8.3763
STERLİN
11.9018
EURO
10.2345

Şap aşısına başlanıldı

Son yıllarda hayvan varlığının artmaya devam ettiği Yozgat’ta, hayvanların salgın hastalıklarından korunabilmesine yönelik aşılama çalışmalarına başlanıldı.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:55
Şap aşısına başlanıldı

Sorgun Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler köy ziyaretinde bulunup, aşılama ve küpe takma işlemi yürütüyor. Köylerde, büyükbaş hayvanlarda Şap Aşısı, Buzağı Küpesi işlemleri yapılıyor. Köy muhtarlıklarına ayrıca Kene İlacı da teslim ediliyor. Yozgat il genelinde 437 bin 892 büyük, 2 bin 152 küçükbaş hayvana Şap aşısı uygulanıyor. 50 bin 434 büyük, 52 bin 874 küçükbaş hayvana da Brucella, 19 bin 305 büyük, 39 bin 149 küçükbaş hayvana Şarbon aşısı uygulandı. 105 bin 14 küçükbaşa koyun-keçi vebası, 243 bin 895 hayvana Lumpy Skin, 17 bin 845 hayvana Çiçek aşısı yapıldı. Toplamda 1 milyon 457 bin 115 hayvan taramadan geçirildi. 2017 yılında 3 işletmeye h0astalıktan ari işletme statüsü verilirken, geçtiğimiz yıl bu sayı 15 işletmeye çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Şap Aşısına Başlanıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göçü durduracak ‘Kaz’ projesi
Göçü durduracak ‘Kaz’ projesi
Vatandaş tepkili
Vatandaş tepkili
Gençler Ataları için pedal çevirdi
Gençler Ataları için pedal çevirdi
Marşımızı söyledik
Marşımızı söyledik
Botanik Bahçe ilgi görüyor
Botanik Bahçe ilgi görüyor
Vali Polat, meslek lisesini gezdi
Vali Polat, meslek lisesini gezdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim