SANTRALDE SONA GELiNDi

Yenifakılı Belediyesi tarafından 140 kwe gücündeki güneş enerji sistemi santrali kurulum çalışmalarına hız verildi. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Belediye Meclis Üyesi Duran Gençaslan ile birlikte çalışmaları inceledi, bilgi aldı. Başkan Karadavut, "Milletvekillerimiz Sayın Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer'e katkılarından dolayı teşekkür ederim. Enerji üretimiyle kendi kendine yetebilen bir ilçe olma yolunda çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Karadavut, tesisin hizmete başlamasıyla belediye tarafından elektrik enerjisine ödenen giderin büyük oranda kalkmış olacağını kaydetti. Yerel yönetimlerin, çevre, bina ve park aydınlatmasına ciddi paralar ödediğine vurgu yapan Karadavut, “Bu tesislerin ihtiyaç duyduğu enerji ile şehir içi dekoratif aydınlatma sistemlerinin yenilenebilir enerjiye uygun hale getirilmesi için İller Bankası tarafından yerel yönetim birimlerine kredi desteği veriliyor. Bu krediden yararlanarak, Yozgat’ta kendi elektrik enerjisini üretmek üzere başvuruda bulunan belediyeler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” diye konuştu.

Karadavut, Yenifakılı Belediyesi’nin GES projesi için başlattığı çalışmaların sonuna gelindiğini hatırlatarak, “Türkiye’de 2015 yılından sonra çevre ve sokak aydınlatmalarının belediyelerin yükümlülüğüne girdi. Bu kapsamda ortaya çıkan ilave elektrik giderlerine bizim gibi tüm belediyeler çözüm bulmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.