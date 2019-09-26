ŞANTiYE GiBi!

Yozgat Belediyesi, sebze halinde bazı işyerlerini yıktırıp, yol açtı, asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bölgede yaya kaldırım ve düzenleme çalışması ise devam ediyor. Yozgat belediyesi, eski hizmet binasının yıkımının ardından bu bölgede de düzenleme çalışması yapıyor. Bozulan yollar yenilenirken, yaya kaldırım ve düzenleme de yapılıyor.

YIKIM DEVAM EDİYOR

Yozgat Belediyesi, eski hizmet binası ile birlikte yıkım kararı aldığı eski Hükümet Konağı ek hizmet binasının yıkım çalışmalarını da sürdürüyor. Hükümet Konağı eski ek binasının bir bölümü yıkılırken, kalan kısmının da hafta sonuna kadar yıkılıp, temizlik çalışmasının yapılması bekleniyor. Binanın bulunduğu bölgede yıkım çalışmalarının diğer binalara zarar vermeden yapılabilmesi için çalışmaların ağır ilerlediği kaydedildi.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Yozgat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarının ilk etabı olan, 3 bin 800 metrelik içme suyu ana hattını yenileme çalışmalarında sona gelindiği açıklandı. Şehir Hastanesi’nin doğusunda ve Yimpaş AVM’nin güneyinde bulunan içme suyu hattımızda son derece sağlıksız olan asbestli su borularını Avrupa Birliği standartlarına uygun olan 400’lük düktil borularla değişimini sağladığı bildirildi.

