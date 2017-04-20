Sanki cephanelik!

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan çalışmalar neticesinde Akdağmadeni İlçe Jandarma ekipleri uyuşturucu madde, tarihi eser, silah kaçakçılığı ve yasadığı kenevir ekimine karıştığı tespit edilen ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki 6 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlar neticesinde 8 kişi göz altına alınırken, aramalarda 1 adet av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği kütüklüğü, 3 adet tabanca kurusıkıdan bozma, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet 9 mm mke yapımı tabanca fişeği, 11 adet kurusıkı 9 mm tabanca fişeği, 3 adet bıçak, 3 adet muşta, 3 adet mavzer mermisi, 9 adet tarihi dönemlere ait sikke, 5 adet içinde ekili vaziyette, kenevir bitkisi bulunan pet bardak, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan kova tabir edilen pet şişe ele geçirdi.

Şahıslar sorgularının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.