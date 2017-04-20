Ana SayfaGüncel

Sanki cephanelik!

20 Nisan 2017 Perşembe 23:59
Bu haber 248 kez okundu

Akdağmadeni Jandarması uyuşturucu başta olmak üzere çeşitli yasadığı kaçakçılık suçlarına karıştığı tespit edilen kişilere düzenlediği operasyon cephaneliği aratmayacak şekilde silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Sanki cephanelik!
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan çalışmalar neticesinde Akdağmadeni İlçe Jandarma ekipleri uyuşturucu madde, tarihi eser, silah kaçakçılığı ve yasadığı kenevir ekimine karıştığı tespit edilen ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki 6 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlar neticesinde 8 kişi göz altına alınırken, aramalarda 1 adet av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği kütüklüğü, 3 adet tabanca kurusıkıdan bozma, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet 9 mm mke yapımı tabanca fişeği, 11 adet kurusıkı 9 mm tabanca fişeği, 3 adet bıçak, 3 adet muşta, 3 adet mavzer mermisi, 9 adet tarihi dönemlere ait sikke, 5 adet içinde ekili vaziyette, kenevir bitkisi bulunan pet bardak, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan kova tabir edilen pet şişe ele geçirdi.
Şahıslar sorgularının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim