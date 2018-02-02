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Sandığa çağırdı

YOZGAT Terziler Odası Başkan adayı Abdurrahman İçme, tüm üyeleri odanın geleceği için sandık başına davet etti.

Sandığa çağırdı

YOZGAT Terziler Odası Başkan adayı Abdurrahman İçme, tüm üyeleri odanın geleceği için sandık başına davet etti.

02 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Sandığa çağırdı

İçme, 7 Şubat 2018 günü yapılacak olan genel kurulda her zaman ulaşılabilecek bir yönetim için hizmete talip olduklarını belirtti.
İçme, “Sadece terzilerin değil, bize bağlı tüm esnafın yanına olacağız” diye konuştu.
Pasif yönetim anlayışını geride bırakmak istediklerini dile getiren İçme, yıllardır alışılagelmiş düzenden, daha yenilikçi aktif, birleştirici bir yönetim ile göreve talip olduklarını dile getirdi.
Terziler Odası Başkan Adayı Abdurrahman İçme, “Pasif bir yönetimi geride bırakıyoruz, ulaşılabilir bir başkan ve yönetim olacağız. Esnafın her türlü sorun ve görüşlerinin takipçisi olacağız. Sadece başkanlık ve yönetim için değil, Yozgat halkı ve üyelerine hizmet için adayız” şeklinde konuştu.

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