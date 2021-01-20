Sandalye sevinci

Sarıkaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Engelleri birlikte aşıyoruz’ kampanyası kapsamında ihtiyaç daha önce karşılanan genç kız, arızalanan tekerlekli sandalyesinin yenilenmesini istedi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, genç kızın talebinin yerine getirilmesi noktasında girişimlerde bulundu. Atlas Yardım Derneği tarafından gönderilen tekerlekli sandalye Belediye Başkanı Açıkel tarafından genç kıza teslim edildi. Tekerlekli sandalyesine kavuşan genç kız, kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.