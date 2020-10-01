Sandalye derneğe teslim

SORGUN ilçesinde mavi kapak toplama kampanyası düzenleyen Ertuğrul Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci tarafından kendilerine hediye edilen tekerlekli sandalyeyi Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Engelliler Umut Derneğine bağışladı. Öğretmen Ali Aydoğan, öğrencileriyle birlikte, engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etmek için 'Mavi Kapak Toplama' kampanyası düzenledi. Yaklaşık bir ayda çok sayıda mavi kapak toplanarak, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye teslim edildi. Başkan Ekinci, öğrencilerin bu örnek davranışını öğrenince tekerlekli sandalye hediye etti. Öğretmen Aydoğan ve öğrenciler de kendilerine hediye edilen tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşa teslim edilmek üzere Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir'e verdi.