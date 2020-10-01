Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1150
ALTIN
472.442
DOLAR
7.7305
STERLİN
9.9520
EURO
9.0778

Sandalye derneğe teslim

Sorgun ilçesinde, mavi kapak toplayan öğrenciler, Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci tarafından hediye edilen tekerlekli sandalyeyi derneğe bağışladı.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:51
Sandalye derneğe teslim

SORGUN ilçesinde mavi kapak toplama kampanyası düzenleyen Ertuğrul Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci tarafından kendilerine hediye edilen tekerlekli sandalyeyi Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Engelliler Umut Derneğine bağışladı. Öğretmen Ali Aydoğan, öğrencileriyle birlikte, engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etmek için 'Mavi Kapak Toplama' kampanyası düzenledi. Yaklaşık bir ayda çok sayıda mavi kapak toplanarak, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye teslim edildi. Başkan Ekinci, öğrencilerin bu örnek davranışını öğrenince tekerlekli sandalye hediye etti. Öğretmen Aydoğan ve öğrenciler de kendilerine hediye edilen tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşa teslim edilmek üzere Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir'e verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sandalye Derneğe Teslim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zorunluluk kalktı
Zorunluluk kalktı
Dışardan fazlasını getirdik
Dışardan fazlasını getirdik
Virüsle mücadele
Virüsle mücadele
Asfalt serimi yapıldı
Asfalt serimi yapıldı
Araç sayımız artıyor
Araç sayımız artıyor
NiHAYET!
NiHAYET!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim