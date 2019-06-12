SANAYiYE YENi ALAN

Çalatlı Köyü sınırları içerisine taşınacak olan Yüzüncü Yıl Küçük Sanayi Sitesi için yer tahsisi yapılan alanda imar planı çalışmaları da tamamlandı. Yozgat İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu İl Genel Meclisi’nde okuyan Mesut Kılıç, Çalatlı bölgesine taşınacak küçük sanayi sitesiyle ilgili imar planı hazırlandığını, ilgili kurumlardan resmi görüşler alındığını, hazırlanan plan içerisinde yeşil alanlar, sosyal tesisler, eğitim alanı gibi vatandaşlar ve sanayi sitesi esnafının ihtiyaç duyacağı tüm donatıların imar planı içerisinde yer aldığını belirtti. Okunan rapor meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘Üretim Reform Paketi’ kapsamında ilk etapta 9 vilayette bulunan 10 sanayi sitesinin şehir dışına taşınacağını ve sonraki etapta tüm illerde şehir içinde kalan sanayi sitelerinin şehir dışına taşınacağını duyurmuştu. Yozgat Valiliği de uygulama kapsamında şehir içinde kalan Yüzüncü Yıl Küçük Sanayi Sitesi için Çalatlı Köyü’nde yer tahsisi çalışması gerçekleştirmişti.

