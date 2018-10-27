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Sanayiye üniversite desteği

BOZOK Üniversitesi Rektörü Karacabey, Sanayi-Üniversite işbirliğini ilerletmek amacıyla ‘Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ ve daha önce kurulan ‘Bozok Teknopark’  ile bilimi ekonomiyle buluşturduklarını kaydetti.

Sanayiye üniversite desteği

BOZOK Üniversitesi Rektörü Karacabey, Sanayi-Üniversite işbirliğini ilerletmek amacıyla ‘Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ ve daha önce kurulan ‘Bozok Teknopark’  ile bilimi ekonomiyle buluşturduklarını kaydetti.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Sanayiye üniversite desteği

Karacabey, ‘’Öğretim üyelerinin kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri farklı alanlardan bilim insanları ile birleştirerek veya iş dünyasından da ortaklar alarak Teknopark bünyesinde şirket kurmalarını kolaylaştırıp, bu yolla ürüne dönüşen patent sayısının artırılmasını teşvik ediyoruz. Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ise kısa sürede önemli başarılar elde etmiştir. Bu merkezimiz, bilimsel araştırmalarda ulusal ve uluslararası işbirliğini teşvik etmekte; diğer kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, özel kuruluşlarla işbirliği yaparak sorunların çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek olmaktadır. Böylelikle bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir’’ diye konuştu.
Prof. Dr. Karacabey, günümüzde, etkin bir üniversitenin büyüyüp, gelişmesi için sadece devlet kaynakları ile beslenmesinin yeterli olmadığına da dikkat çekerek, üniversitelerin aynı zamanda bulunduğu şehir tarafından sahiplenilmesi, üniversite-şehir bütünleşmesinin de sağlanması gerektiğine işaret etti. Karacabey, ‘’Bu anlayışa göre, üniversitelerden, bulundukları bölgelerin, şehirlerin ve ülke kalkınmasının lokomotifi olması beklenirken, şehir halkının da üniversiteyi her açıdan benimsemesi ve sahiplenmesi istenmektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak, bulunduğumuz şehirle bütünleşmeye ayrı bir önem veriyoruz. Değerli Yozgat halkımızın, buradaki kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızın da bu bilinçle hareket ettiğini düşünüyor, verdikleri ve verecekleri destekten dolayı teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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