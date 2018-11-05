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SANAYiYE AKADEMiK DESTEK

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası ile Bozok Üniversitesi arasında sektörlerin sorunlarının üniversite-iş dünyası işbirliği kapsamında çözümüne ilişkin çalışmalar yapılacak.

SANAYiYE AKADEMiK DESTEK

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası ile Bozok Üniversitesi arasında sektörlerin sorunlarının üniversite-iş dünyası işbirliği kapsamında çözümüne ilişkin çalışmalar yapılacak.

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:57
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SANAYiYE AKADEMiK DESTEK

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’i ziyaret etti, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan görüşmede,  üniversite-sanayi işbirliği konuşuldu. Çelik, Bozok Üniversitesi ile yapacakları işbirliğinin Yozgat’a katkı sağlayacağını söyledi. Yozgat’ın gelişim ve kalkınma hamlesinde sektörel sorunlarının çözümüne değinen Çelik, göreve geldikleri ilk günden itibaren Yozgat ekonomisinin fotoğrafını çektiklerini ve komiteler aracılığı ile sektörel sorunlara ilişkin yol haritası belirlediklerini kaydetti. Çelik, “Yozgat’ta, üniversite ve özel sektör işbirliği yıllardır konuşulmuştur. Ancak,  bir türlü eyleme geçirilememiş. Yozgat’ta gelişen birçok sektörün desteğe ihtiyacı olduğunu belirledik ve bu konuyu Rektör hocamızla paylaştık. Her zaman olduğu gibi bu alanda da bizlere destek vereceklerini ifade etti. Bu işbirliği çalışmamız da atacağımız adımların başlangıcı olacaktır” dedi.
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, üniversitelerin artık bulundukları bölgelerin kalkınmasında ve ihtisaslaşmasında önemli roller üstlendiğini söyledi. Karacabey, günümüzde, etkin bir üniversitenin büyüyüp, gelişmesi için sadece devlet kaynakları ile beslenmesinin yeterli olmadığına da dikkat çekerek, üniversitelerin aynı zamanda bulunduğu şehir tarafından sahiplenilmesi, üniversite-şehir bütünleşmesinin de sağlanması gerektiğine işaret etti. Karacabey, ‘’Bu anlayışa göre, üniversitelerden, bulundukları bölgelerin, şehirlerin ve ülke kalkınmasının lokomotifi olması beklenirken, şehir halkının da üniversiteyi her açıdan benimsemesi ve sahiplenmesi istenmektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak, bulunduğumuz şehirle bütünleşmeye ayrı bir önem veriyoruz. Değerli Yozgat halkımızın, buradaki kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızın da bu bilinçle hareket ettiğini düşünüyor, verdikleri ve verecekleri destekten dolayı teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
SANAYiYE AKADEMiK DESTEK
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