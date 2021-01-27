SANAYiCiLERiN SORUNLARINI DiNLEDi

Her fırsatta istişarenin önemine değinen ve bu doğrultuda özellikle kış aylarını esnaf ve vatandaşlarla görüşerek geçiren Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın, sanayi esnafını da ziyaret ederek, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yalçın, elinin emeği, alnının teriyle sermayesini beyniyle yoğurup ilçe halkına hizmet sunan sanayi esnafının fikirlerine ve önerilerine her zaman açık olduklarını söyledi. Yalçın, ‘’Sık sık gerçekleştirdiğimiz esnaf ve vatandaş ziyaretlerimizde talepleri yerinde dinliyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine, sıkıntılarına ortak oluyoruz. Çözüm noktasında istişarelerde bulunuyoruz. Kıymetli esnafımız ve vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında ilçemizi el ele gönül gönüle daha güzel yarınlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız’’ dedi.