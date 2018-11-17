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Sanayiciler ziyaret edildi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı ve Onur Sentetik Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Daştan’ın Akdağmadeni’ndeki işletmesini ziyaret etti.

Sanayiciler ziyaret edildi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı ve Onur Sentetik Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Daştan’ın Akdağmadeni’ndeki işletmesini ziyaret etti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:15
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Sanayiciler ziyaret edildi

Akdağmadeni’nden belediye başkan aday adaylığını açıklayan MÜSİAD Şube Başkanı Ferudun Daştan, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik ve yönetim kurulu üyelerine, fabrikanın üretim aşamaları hakkında uygulamalı olarak bilgi verdi. Yozgat’ın üretim kapasitesi ve ekonomide yaşananlara ilişkin önemli konuların görüşüldüğü ziyarete Daştan, “Akdağmadeni’ne duyduğumuz sevginin genelinde her zaman Yozgat oldu. Akdağmadeni büyürse Yozgat büyür düsturunu şiar edinmiş bir anlayışın sahibi olduk. Bu anlamda doğduğumuz topraklarda işletmemizin dumanının tütüyor olması bizler için ayrı bir gurur vesilesi. Yozgat’ın önemli meslek kuruluşlarından olan Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kıymetli Başkanı Sinan Çelik Beyefendi ve değerli yönetim kurulu üyeleri, ziyaretleri ile bizlere güç verdiler. İşletmemizin üretim aşamaları başta olmak üzere, memleketimize duyduğumuz hizmet aşkını, Yozgatlılık kavramının içinde büyüyen Akdağmadeni duygusunu paylaştık. Verimli bir ziyaret oldu’’ dedi.

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Sanayiciler Ziyaret Edildi
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