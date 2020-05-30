SANAYiCi DESTEK BEKLiYOR

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde de yatırımı bulunan, Basınçlı Kap ve Kazan Sektörünün ülkemizdeki önemli temsilcilerinden Erensan’ın CEO’su Ali Eren, ülkemizde yerli ürün ve üretim bilincinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Eren, devletin kendi alımlarında da yerli ve milli ürün anlayışını destekleyen davranışlarda bulunması gerektiğini savundu. Eren, ekonomide sürdürülebilir büyümenin sağlanması için yerli ve milli ürün desteğinin devlet tarafından daha baskın bir şekilde yapılaması gerektiğini savundu. Eren, ithalatın artmasının gün geçtikçe daha da ağırlaşan ekonomik kriz ve döviz krizinin yaşandığı bugünlerde daha çok dövizin yurtdışına aktarılması anlamına geldiğini hatırlattı. Eren, ‘’Şu anda ülkemizde yapılan yapıların bütün mekanik aksamları yurt dışından ithal ediliyor. Isıtma sistemlerinden, çamaşırhane ve yemekhanelerine, hatta iklimlendirme ve vantilatörlere kadar en küçük parçaları bile ülkemizdeki yerli firmalar yerine yabancı firmalardan temin ediyoruz. Mesela Oxford, Cambridge gibi dünyanın saygın üniversitelerinin kalorifer kazanları Erensan tarafından verilmişken, ülkemizdeki üniversitelerinin kazanları Almanya'dan ithal ediliyor. Airbus tesislerinin kalorifer tesisatı ve kazanları Erensan markasını taşırken biz ülkemizde yapılan kamu inşaatlarının ihalelerinde yabancı markalar tercih ediliyor. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda yoğun tavsiyeleri ve konu hakkında çıkarılmış kanun ve genelgeler varken. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hassasiyeti kamu alımlarında sayın başkanlarımızdan ve ilgili bürokratlarımızdan da bekliyoruz" dedi.

HER PARÇAYI ÜRETİRİZ

Eren, devletin yapacağı uygulamaların Türkiye'nin ve yerli üretimin lehine olduğunu belirterek, “Ülke olarak kendi yaptığımız yapılarda yerli üretimi öncelikli desteklemeliyiz. Ne kadar çok verimli bir üretim ortamı yaratırsak, o kadar çok dışa karşı bağımlılığımız azalır ve daha bağımsız bir devlet oluruz. Türkiye’de ihtiyacımız olan her parçayı üretecek potansiyelde şirketlerimiz var. Küçük büyük demeden bütün firmalara gereken teşvikler verilerek ekonomimize katkı sağlaması yönünde desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu

YERLİ ÜRETİM DEĞER KATAR

Erensan’ın CEO’su Ali Eren, Ülkelerin güç dengelerinin üretim, tüketim ve verimlilik üzerine kurulu olduğunu belirtti. Ali Eren, “Üretimin yerli ve sürdürülebilir olması tarımda, ticarette, sanayide ve enerjide dışa bağımlılığı azaltarak olabilir. Bu nedenle yerli üretim desteklenmeli, milli tüketim bilinci geliştirilmelidir. Yerli üretimin desteklenmesi Türk sanayisine ve ekonomisine her zaman artı bir değer katacaktır” ifadelerini kullandı.