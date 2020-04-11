Sanayi yolunda iyileştirme

Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirtene Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, belediyenin rutin hizmet ve çalışmalarını da yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Coşar, Yeni Sanayi Sitesinde ulaşımın daha rahat ve güvenli bir şekilde sağlayabilmek için yol yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Coşar, ‘’Hemşehrilerimizin sorunlarının teker teker çözülmesi adına, hizmet belediyeciliği anlayışımızla görevimizin başındayız. Biz, hizmet etmeye sevdalı, ilçemizi daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız’’ dedi.