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Sanayi yollarına bakım

Sorgun Belediyesi, küçük sanayi sitesi yollarında bakım, onarım, yenileme çalışması başlattı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 00:02
Sanayi yollarına bakım

SOGRUN Belediyesi, ilçe girişindeki küçük sanayi sitesinde yolların yenilenmesi, düzenlenmesi, bakımına yönelik çalışma başlattı. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Sorgun sanayisi ile ilgili çok özel projelerin bulunduğunu hatırlattı, ancak bu projeleri bu aşamada uygulama imkanlarının bulunmadığını söyledi. Başkanı Ekinci, ‘’Bu bakımdan hem sanayi esnafımızı, hem de müşterilerini rahatlatmak amacıyla sanayi sitemize genel bir bakım yapmaya başladık. Sanayi sitemiz şehrimizin gelişimiyle paralel gelişip güzelleşecektir’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Yollarına Bakım
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