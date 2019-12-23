Sanayi sitesine park

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Zile Yolunda bulunan Sanayi Sitesine 6 bin 300 metrekare büyüklüğünde bir park inşa etmek üzere çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Parkımız Zile Yolu Güzergahında olduğu için Peyzaj çalışmalarında bitkilerin Renk Tonlamalarını da dikkate alarak Mazı, Çınar, Yayılıcı ardıç, Akça Ağaç, Ihlamur gibi ağaç türleri, Ateş Tikeni, Dağ Muşmulası, Altın Çanağı ve Lavantadan oluşan bitki türlerinden proje çalışması yaptık. Proje içerisinde Banklar Kamelyalar, yürüyüş yolları, Açık Spor sahası olacak. Tamamlandığında hem Sanayi Sitesi Esnafımıza hem de bölgemizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamış olacak’’ dedi. Başkan Çakır, Sanayi Sitesi Parkına başlayarak, proje çalışmalarını inceledi, esnafla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.