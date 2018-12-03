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Sanayi konuşuldu

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği’ adlı etkinlikte, Yozgat’ta yer aldı. Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesinin başarılı sonuçlar üretebilmesi adına yerelden görüşlerin alındığı toplantılar, bölgedeki İl Sanayi ve Teknoloji Müdürleri, KOSGEB İl Müdürleri, Organize Sanayi Bölgeleri Başkanları, iş dünyasından kanaat önderleri, sanayiciler, rektörler ve teknokent/teknopark müdürlerinin temsilcilerinin katılımı ile Yozgat, Kayseri, Sivas illerinde düzenlendi.

Sanayi konuşuldu

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği’ adlı etkinlikte, Yozgat’ta yer aldı. Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesinin başarılı sonuçlar üretebilmesi adına yerelden görüşlerin alındığı toplantılar, bölgedeki İl Sanayi ve Teknoloji Müdürleri, KOSGEB İl Müdürleri, Organize Sanayi Bölgeleri Başkanları, iş dünyasından kanaat önderleri, sanayiciler, rektörler ve teknokent/teknopark müdürlerinin temsilcilerinin katılımı ile Yozgat, Kayseri, Sivas illerinde düzenlendi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Sanayi konuşuldu

Ajans Hizmet binasında yapılan ve daha önceki toplantıların sonuç raporlarının değerlendirildiği toplantı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Şehmus Günaydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sağlanması amacıyla Kayseri’de düzenlenen toplantının Sanayinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin birlik halinde merkeze iletilmesi adına önem arz ettiğini vurguladı. 
Öte yandan, ORAN 2018 Yılı 3. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Destek almaya hak kazanan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile teknik destek sözleşmesi imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasından sonraki süreçte, yararlanıcı kurumlar ile belirlenen tarihlerde teknik destek faaliyetlerinin gerçekleşmesinin sağlanacağı kaydedildi.
 

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