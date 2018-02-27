Sanayi için yer tahsisi

Başer, Yozgat-Sorgun arasında Çalatlı mevkiinde yapılması planlanan 100. Yıl Sanayii Sitesi’ne talep edilen mera alanının tahsisinin yapıldığını kaydetti.

Başer, mera alanlarının, ticari alanlara tahsisi hususunda bakanlığın çok katı davrandığını, birçok mera alanı tahsisi talebinin Bakanlıkça geri çevrildiğini hatırlattı.

Başer, Bakanlık ve Başbakanlık düzeyinde projenin Yozgat'ın gelişmesi, kalkınması için önemini ısrarla vurguladıklarını belirterek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşerek, müspet netice aldıklarını kaydetti.

Mevcut sanayi sitesinin şehir içinde konutlar arasında kaldığını, ihtiyaca cevap vermekte zorlandığını hatırlatan Başer, Çalatlı mevkiinde 500 işyerinden oluşan otel, camii ve sosyal donatıları olan modern bir sanayii sitesi kuracaklarını bildirdi.

Yakın zamanda Havaalanı'nın temelini de atacaklarını vurgulayan Başer, yeni organize sanayiinin de aynı alanda yapılacağını, her iki yatırımın birbirini tamamlayacağının altını çizdi.

Başer, Yozgat için hayal denen, yapılması mümkün değil denen projeleri bir bir hayata geçirdiklerini, gerek eğitim alanında, sağlık alanında, sanayii alanında ve gerekse tarım ve hayvancılık alanlarında yapılan yatırımlarla Yozgat’ı adeta şantiye haline getirdiklerini kaydetti.