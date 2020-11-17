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Sanayi Bulvarı tamam

YOZGAT Belediyesi tarafından, Atatürk Yolu’na alternatif olarak planlanan Sanayi Bulvarındaki çalışmalar tamamlandı.

17 Kasım 2020 Salı 00:12
Sanayi Bulvarı tamam

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Hizmet ederken, Yozgat’ımızın on yıllarını düşünüyor, geçici değil kalıcı eserler bırakıyoruz. Toplam genişliği 6 metre olan, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki yolumuzun genişliğini 15 metreye çıkararak, bağlantılarıyla birlikte bin 500 metre bir bulvar haline getirdik’’ dedi. Başkan Köse, bulvarın düzensiz kotunu 4 metre düşürerek, tüm altyapısını yenilediklerini bildirdi. Köse, ‘’Bölgede bulunan derelerinde ıslahıyla birlikte kombine bir çalışma yürüterek, standartlara uygun hale getirdik. Çevre düzenlemesi ve dekoratif aydınlatma çalışmalarımızla birlikte, marka şehrimize marka bulvar kazandırdık. Hayırlı olsun’’ diye konuştu. 

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Sanayi Bulvarı Tamam
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