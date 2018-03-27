Sanatsal kutlama

Bozok Üniversitesi’nde tertiplenen Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında hat ve tuğra ustası İsmet Keten’e ait Tuğra Sanatı Sergisi açılışı yapıldı.

Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın ve Prof. Dr. Bülent Çiftçi, Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, fakülte dekanları, daire müdürleri çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

Sergi sonrasında programın açılış konuşmasını yapan Rektör Salih Karacabey, kitap ve kütüphanelerin önemine vurgu yaptı. Konuşmasında bilgi ve belgeye ulaşabilmesi adına, kütüphanelerin önemli işlevine dikkat çeken Karacabey, “Bizim kültürümüz kitap kültürüdür. Okumak bizim inancımızın başlangıç noktasıdır. Medeniyetimizde Bağdat medreseleri ile Endülüs medreseleri ile batıyı aydınlatan bilim üreten ve bilime yön veren kültürel birikimimizle batıya yön verdik. Batıyı biz aydınlattık; fakat batı ilerlerken biz geri kaldık” dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, okumanın öneminden bahsederek değişen ve gelişen teknolojiye inat herkesin kitap okuması gerektiğini söyledi. Yozgat’ta eğitimi daha kaliteli hale getirme ve okuma alışkanlığı kazandırma amaçlı çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Yurtnaç, okumayı bir kültür haline getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından hat ve tuğra ustası İsmet Keten tarafından “Tuğra” konulu konferans verildi. Keten, tuğra nedir, tarihi gelişimi, nerelerde kullanılmıştır, nelerden meydana gelir kimler tuğra çeker ve tuğrada noktalama işaretleri konusunda dinleyenleri bilgilendirdi.

Konferansın ardından üniversitemiz kütüphanesinden en fazla yararlanan akademik ve idari personel ile öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Program hat ve tuğra ustası İsmet Keten’in Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ve Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’e tuğralı tablo takdimiyle sona erdi.