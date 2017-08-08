Sanatsal gece

Festival kapsamında düzenlenen konser etkinliğinde Fasl-ı Nazen’de adlı Türk Sanat Müziği grubu, sanat müziğinin klasik eserlerini seslendirdi.

Sanatsal gecede Belediye Başkanı Kazım Arslan’da sahne alarak iki şarkı seslendirip, kendisine ait şiiri okudu.

Başkan Arslan’ın performansını beğenen grup solisti Hilal Özdemir, “Şiir yazıyorsunuz, kanun çalıyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz, kitap yazıyorsunuz peki belediye başkanlığını ne zaman yapıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Başkan Arslan ise Hilal Özdemir’e yanıt olarak “Fırsat buldukça da belediye başkanlığı yapıyoruz” yanıtını verdi.

Coşkulu konseri Yozgatlı vatandaşlarda izlerken, program okunan hareketli şarkılarla son buldu.



