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Sanatsal gece

Yozgat 18’nci Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında ‘Fasl-ı Nazende’ adlı müzik grubu sahne aldı. Grup solistiyle birlikte Belediye Başkanı Kazım Arslan’da şarkılar seslendirerek şiirler okudu.

Sanatsal gece

Yozgat 18’nci Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında ‘Fasl-ı Nazende’ adlı müzik grubu sahne aldı. Grup solistiyle birlikte Belediye Başkanı Kazım Arslan’da şarkılar seslendirerek şiirler okudu.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
08 Ağustos 2017 Salı 07:07
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Sanatsal gece

Festival kapsamında düzenlenen konser etkinliğinde Fasl-ı Nazen’de adlı Türk Sanat Müziği grubu, sanat müziğinin klasik eserlerini seslendirdi.
Sanatsal gecede Belediye Başkanı Kazım Arslan’da sahne alarak iki şarkı seslendirip, kendisine ait şiiri okudu.
Başkan Arslan’ın performansını beğenen grup solisti Hilal Özdemir, “Şiir yazıyorsunuz, kanun çalıyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz, kitap yazıyorsunuz peki belediye başkanlığını ne zaman yapıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.
Başkan Arslan ise Hilal Özdemir’e yanıt olarak “Fırsat buldukça da belediye başkanlığı yapıyoruz” yanıtını verdi.
Coşkulu konseri Yozgatlı vatandaşlarda izlerken, program okunan hareketli şarkılarla son buldu.


 

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