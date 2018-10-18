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Sanatla huzur buluyor

YOZGAT Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan KOAH hastası 71 yaşındaki Şükrü Pasinlioğlu, odasına kurduğu küçük tezgah üzerinde cami, saat kulesi, uçak ve Kabe maketi yaparak hünerlerini sergiliyor.

Sanatla huzur buluyor

YOZGAT Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan KOAH hastası 71 yaşındaki Şükrü Pasinlioğlu, odasına kurduğu küçük tezgah üzerinde cami, saat kulesi, uçak ve Kabe maketi yaparak hünerlerini sergiliyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Sanatla huzur buluyor

Huzurevinde eşi Lütfiye Pasinlioğlu ile 9 yıldır yaşayan KOAH hastası Şükrü Pasinlioğlu ilerleyen hastalığına rağmen boş durmayıp zamanını maket yaparak geçiriyor. Bıçak, çöp şiş ve tutkal kullanarak hobi olarak cami, saat kulesi, uçak ve Kabe maketi yapan Pasinlioğlu, kendi kendine öğrendiği maket yapma işini severek yapıyor. Pasinlioğlu'na maket yapmada en büyük desteği ise 48 yıllık hayat arkadaşı Lütfiye Pasinlioğlu veriyor. Şükrü Pasinlioğlu boş zamanlarını maket yaparak geçirirken eşi Lütfiye Pasinlioğlu da hayat arkadaşının tüm ihtiyacını karşılıyor ve ona destek oluyor. 

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