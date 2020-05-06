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Sanatçılar buluştu

Yurt genelinde birçok heykel projesinde imzası bulunan heykeltıraş hemşehirim Aslan Başpınar’ın sanat atölyesi sanatçıların uğrak yeri oldu.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:51
Sanatçılar buluştu

YOZGAT'ta, vefat eden babasının heykelini köylerindeki evlerinin bahçesine dikmesinin ardından tanınan, Türkiye'de birçok heykel projesinde imzası bulunan heykeltıraş Aslan Başpınar’ın Ankara’daki atölyesi sanatçıların uğrak yeri oldu. Farklı sanatların usta isimleri Türkiye'nin en büyük ve en önemli sanatçılarından Heykeltıraş Aslan Başpınar’ı atölyesini ziyaret ediyor. Heykeltıraş Aslan Başpınar, eşi ile birlikte konuklarını atölyede ağırlayıp, bilgilendiriyor. 1996'da vefat eden babası Veli Başpınar'ın heykelini yapıp, Yozgat'ın Darıca köyündeki evlerinin bahçesine 2006 yılında dikmesinin ardından bir anda ilgi odağı haline gelen hemşehrimiz Aslan Başpınar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde, il ve ilçelerdeki birçok heykel projesine imza attı. Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı ve Nida Tüfekçi Anıtı projelerini de hayata geçiren Aslan Başpınar, Ankara’da bulunan atölyesinde yeni projelere imza atıyor. 

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Sanatçılar Buluştu
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