Sanat ve Teknoloji Kütüphanesi

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanacak projenin maliyetinin 214 bin lira olduğu kaydedildi. Proje kapsamında çocuk ve gençlerde yalnızlaşmanın, teknoloji gibi unsurlara bağımlılığın önüne geçebilmek, tüketen nesilden çok üreten bireyler yetiştirebilmek için, okuma kültürünün geliştirilmesi, tarihin, tarih bilincinin kazandırılması, öğrenmesi, kendini ifade etme yeteneklerinin ortaya çıkarılması için hayal kütüphanelerinin oluşturulması planlanıyor. Çocukların ve gençlerin teknolojiyi amacına uygun olarak kullanabildikleri faaliyetlere yönlendirilmesi, sanatsal gelişimini destekleyecek resim, müzik, tiyatro, şiir ve tarih bilincini oluşturacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, suça sürüklenmiş çocukların topluma kazandırılması ve madde bağımlılığına yönelmesinin önüne geçilmesi de amaçlanarak hazırlanan proje Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenecek. Kütüphane için önceki yıllarda Zübeyde Hanım Anaokulu olarak kullanılan bina tahsis edildi. Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sundukları 'Teknolojiden KOP'madan,sanatla büyüyorum' projesinin kabul edildiğini duyurdu. Önceki yıllarda Zübeyde Hanım Anaokulu olarak kullanılan binada çocukların ve gençlerin sanatsal gelişimini destekleyecek resim, müzik, tiyatro, şiir ve tarih bilincini oluşturacak faaliyetlerin gerçekleştirileceğinin altı çizildi. Kurulacak olan Teknoloji Kütüphanesinin ilçe gençliğinin gelişimine katkı sağlacağı aktarıldı.