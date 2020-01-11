Şampiyondan ziyaret

Geçtiğimiz sene de il birincisi olan ve Türkiye şampiyonasında da Türkiye üçüncüsü olarak Yozgat’ın gururu olan Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Furkan Özen Annesi Rabia Özen eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı ziyaret ederek şampiyonluk sözü verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, belirlediği hedefe inanması ve bu hedef için çalışması gerektiğini vurguladı. Yazıcı, ‘’İlimizde çok fazla Rızaların olduğunu biliyor ve gençlerimizin verilen desteklerle çok iyi yerlere geleceğine ve Uluslararası başarılar elde edeceğine inancımız tamdır ‘’' dedi. Genç Sporcu Furkan Özen Bölge Şampiyonasına hazırlandığını dile getirerek, hedefinin Milli Takım adına yarışıp Uluslararası başarı elde etmek olduğunu ifade etti. Sporcuya teşekkür belgesi ve hediye takdim eden Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sporcuya Milli Takım adına yarışacağı İstanbul'da düzenlenecek olan 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında da gereken desteğin sağlandığını ve her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek, bundan sonraki spor hayatında başarılar diledi.