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Şampiyonaya hazırlanıyorlar

Yurdum Gençlikspor kadın güreş takımı U15 kadınlar Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:16
Şampiyonaya hazırlanıyorlar

Antrenör Rabia Köse gözetimin Çok Amaçlı Spor Salonu’nda çalışmalarını sürdüren sporcular hedeflerini Türkiye şampiyonluğu olarak belirledi. Konya’nın ev sahipliğinde 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan şampiyonada çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Köse, Yozgat’ta yapılan şampiyonada Türkiye şampiyonluğunu kıl payı kaçırdıklarını ancak Konya’da yapılacak olan şampiyonada işlerini şanda bırakmayacaklarını söyledi. Uzun zamandır bu şampiyonaya hazırlandıklarını hatırlatan Köse, şampiyonaya 4 sporcu ile katılacaklarını ve hepsinde de derece beklediklerini ifade etti. Çalışmaların halın devam ettiğini belirten Köse, ‘’46 kiloda Nil Atmaca, 50 kiloda Sude Elmalı, 55 kiloda Hatun Elmalı, 71 kg Beyzanur Erduman Türkiye şampiyonasında mücadele edecek. Sporcularıma güveniyorum, ve Konya’dan madalyalar ile döneceğimize inanıyorum. Uzun süredir antrenmanlarımız devam ediyor. Güreş Antrenörü Yusuf Köse de bize destek veriyor. Birlikte sporcularımızı daha iyiye taşımak adına çaba sarf ediyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmaların meyvesini de 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasında alacağımıza inanıyorum’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•

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