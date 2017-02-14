Şampiyon Yozgatlı!

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi Erbek Köyü doğumlu Buhari Yıldırım, Rize’de yapılan Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 55 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı bir performansla rakiplerini tek tek eleyen genç sporcunun elde ettiği başarısı köyünde de sevinçle karşılandı.





GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde Saint-Etienne’de forma giyen başarılı milli futbolcumuz Mevlüt Erdinç’in de akrabası olan Buhari Yıldırım’ın elde ettiği başarı tüm Yozgatlıların göğsünü kabarttı.

1999 Sarıkaya Erbek Köyü doğumlu olan Buhari Yıldırım, 2’nci sınıfa kadar eğitimini köyde sürdürdü. 2007 yılında ailesiyle birlikte geldiği Ankara’da 2009’da Judo Sporuna başladı. Halen Samsun’da öğretmenlik yapan genç sporcu kısa sürede judo sporunda elde ettiği başarıyla dikkat çekti.

Son olarak Rize’de yapılan Gençler Türkiye Judo Şampiyonasına katılan Yıldırım, 55 kiloda Türkiye şampiyonluğu elde etti. İlk maçında Bitlisli rakibini ippon (judo terimine göre) ile yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda da Hataylı rakibini ippon ile yenen Yıldırım, yükseldiği üçüncü turda Ordulu rakibini newaza tuşu ile ipponladı. Çeyrek finalde Eskişehirli rakibini newaza ile ipponlayan başarılı joducu, yarı finaldeki rakibi karşısında iki wazari atarak osekomi ile yenerek finale çıktı. Finalde ise 2 wazari ile gençler Türkiye şampiyonu oldu.





KÖYÜNÜN GURURU OLDU

Erbek Köyü Muhtarı Atilla Yılmazer, Judo Sporcusu Buhari Yıldırım’ın elde ettiği başarıdan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Mevlüt Erdinç’in futboldaki başarısının ardından Buhari’nin, Gençler Türkiye Judo Şampiyonluğunu elde etmesinin hem Yozgat’ın hem de köyünün gurur kaynağı olduğunu ifade etti.



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