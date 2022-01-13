SAMİMİ BULUŞMA

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa İl Başkanı Yusuf Başer, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, parti yönetimi, ulusal ve yerel basın mensupları katıldı. Acının Ustası Çiğköfte salonunda düzenlenen programda Yozgat’ın yöresel türküleri söylenerek çiğ köfte ikramı yapıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ulusal ve yerel basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Gazetecilik mesleğinin meşakkatli bir meslek olduğunu belirten Başer, “Bu sene yapmış olduğumuz programın farklı ve değişik olmasını istedik. O yüzden samimi ve içten olacağını düşünerek böyle bir mekan ayarladık. Yozgat’ın yöresel türküleri ile siz kıymetli basın mensuplarımıza çiğköfte ikramı yapmak istedik. Hem ulusalda hem de yerelde Yozgat’ımızın gözü kulağı olan ve her konuda bizlere yardımcı olan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bizlerde bir söz vardır kahve bahane önemli olan sohbet. Bizlerde bu akşam kahveyi bahane ederek sizlerle sohbet edip hoş bir zaman geçirmek istedik. Sizler bizim Yozgat’ta temsilcilerimizsiniz. İnşallah bu güzel birlikteliğimizi bu güzel günlerimizi hep hatırlayacağız. Basın mensupları zor şartlar altında görevlerini büyük bir fedakarlıkla yapıyor. Bugünde bizlerin davetini kırmayarak buraya gelen tüm basın mensuplarımıza teşekkür ederiz. Tekrardan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü şahsım ve yönetimim adına kutluyorum” ifadelerini kullandı. Başer’in konuşmasının ardından basın mensupları ile birlikte yerel basının sorunları konuşuldu.