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Saman yüklü kamyon yandı

YOZGAT’tan yüklediği saman balyalarını İzmir’e götüren kamyon, Ankara’da seyir halindeyken yanmaya başladı.

Saman yüklü kamyon yandı

YOZGAT’tan yüklediği saman balyalarını İzmir’e götüren kamyon, Ankara’da seyir halindeyken yanmaya başladı.

06 Eylül 2019 Cuma 00:00
Saman yüklü kamyon yandı

Çıkan yangın kontrol altına alınıp, güçlükle söndürüldü. Yozgat'tan İzmir'e saman balyası taşıyan Özkan Gülbaş yönetimindeki 06 FA 4255 plakalı kamyon, Mevlana Bulvarı Gölbaşı istikametinde Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali önüne geldiğinde bir anda alev aldı. Kamyonun motor bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, kamyonun sürücü mahali kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yanan saman balyalarını söndürebilmek için de uzun süre uğraş verdi. Trafiğe kapatılan Mevlana Bulvarı, yangının söndürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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