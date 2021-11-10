Saman Kıymetlendi

Hasat sonrası tarlada kalan anızları yakmaktan vazgeçen çiftçiler, daha önce yaktıkları ancak şimdilerde en az buğday ve arpa kadar değer verdikleri anızları saman yaparak hayvan yemi olarak pazara sundu. Türkiye'nin hububat merkezlerinden biri olan Yozgat'ta önceki yıllarda biçerdöverlerin hasadı tamamlayıp, ayrılmasının hemen ardından tarlada kalan anızları yok etmek amaçlı ateşe veren çiftçiler, son yıllarda anızı ekonomiye kazandırıyor. Patoz ile geride kalan sapları samana çeviren çiftçiler, çevreye de zarar vermiyor. Çiftçiler, kış şartlarında otlak bulamayan besicilerin hasat sonrasında saman ihtiyacını karşılamaya çalıştıkları aktarıldı. Hasat sonrasında tarlada kalan anızın toplanarak, farklı sektörlerde değerlendirilebildiği de kaydedildi. Samanın kağıt, kültür mantarı, hayvan yemi, köylerde kerpiç yapımında kullanılabileceği gibi, tarlada bırakılarak, anıza ekim yapılıp, yağmur sularının toprağı sürekli nemli bırakarak, daha fazla ve kaliteli ürünlerin alınabileceğinin de altı çizildi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•