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Saman fiyatları yükseldi

Kuraklık nedeniyle saman fiyatlarının da arttığı belirtildi. Barajlarda su seviyesinin azaldığına vurgu yapılarak, yoğun bir şekilde kuraklık yaşandığı, saman fiyatlarının da bu kuraklıktan ve ürünün çok çıkmamasından dolayı artığı, bin liraya kadar saman satışının olduğu bildirildi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 00:23
Saman fiyatları yükseldi

Yetkililere kuraklıktan dolayı yaşadıkları sıkıntıları ilettiklerini belirten çiftçiler ve çiftçi temsilcileri ‘’Barajlarda su seviyeleri bayağı düştü. Şuanda çok miktarda sulu tarım olan yerlerde eğer insanlarımızın özel kuyuları yoksa sulama projesinin olduğu yerlerde çiftçilerimiz bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü barajlarda da seviye düştü’’ ifadelerini kullandılar. Vahşi sulamanın yapılmaması gerektiğini dile getiren çiftçi temsilcileri, sulama da mutlaka kapalı sisteme geçilmesi gerektiğini aktardılar. Vahşi sulamadan dolayı su dayanmadığına vurgu yapan çiftçi temsilcileri, ‘’Barajlarda su yok zaten, yoğun bir şekilde kuraklık yaşadık. Saman fiyatlarında bu kuraklıktan ve ürünün çok çıkmamasından dolayı artış var. Bin liraya kadar saman satılıyor. Oda ayrıyeten bir sıkıntı. Ben çiftçimizin ürünlerimizin para etmesi, samanların bin lira, 2 bin lira etmesini isterim ama şöyle bir şey var bu dengeyi bozuyor. Her çiftçimizde saman satıcısı değil. Bazen bu fırsatçıların eline geçiyor. Gidiyorlar samancılardan ve balyacılardan saman alıyorlar. Pahalı satmaya kalkanlar var. Bunlara da bir önlem alınması gerekir’’ şeklinde konuştu.  

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Saman Fiyatları Yükseldi
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