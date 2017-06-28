Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

Salonda bayramlaştılar

Ramazan Bayramı dolayısı ile Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi.

Salonda bayramlaştılar

Ramazan Bayramı dolayısı ile Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
28 Haziran 2017 Çarşamba 07:01
161 Okunma
Salonda bayramlaştılar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Vali Kemal Yurtnaç, Ramazan Bayramı resmi kutlama programı kapsamında Celal Atik Spor Salonunda kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma programına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Vali Kemal Yurtnaç’ın yanı sıra, Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Vekili Albay Hasan Başkök, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer daha sonra sırasıyla, İl Jandarma Komutanlığı, Yozgat Polisevi, Yozgat Şehir Hastanesi, Alparslan Türkeş Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek buralarda vatandaşlarla bayramlaştı.

Şehit Aileleri Unutulmadı

Vali Yurtnaç daha sonra vatanın bölünmez bütünlüğü için toprağa düşen şehitlerimizin ailelerini de ziyaret etmeyi unutmadı. Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Vali Yurtnaç, şehitlerinize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır, gezilerimize de sağlıklı bir hayat geçirmeleri temennisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat HaberIleri GazetesiBayramYozgat ValiliğiKemal YurtnaçBekir BozdağAdalet Bakanı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Havalimanında uzlaşma
Havalimanında uzlaşma
Yozgat’tan doğaya!
Yozgat’tan doğaya!
Cuma günü açılıyor
Cuma günü açılıyor
Can'a yeni görev!
Can'a yeni görev!
Fabrika değil sosyal kurum
Fabrika değil sosyal kurum
İşçinin yüzü güldü
İşçinin yüzü güldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim