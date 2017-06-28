Salonda bayramlaştılar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Vali Kemal Yurtnaç, Ramazan Bayramı resmi kutlama programı kapsamında Celal Atik Spor Salonunda kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma programına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Vali Kemal Yurtnaç’ın yanı sıra, Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Vekili Albay Hasan Başkök, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer daha sonra sırasıyla, İl Jandarma Komutanlığı, Yozgat Polisevi, Yozgat Şehir Hastanesi, Alparslan Türkeş Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek buralarda vatandaşlarla bayramlaştı.

Şehit Aileleri Unutulmadı

Vali Yurtnaç daha sonra vatanın bölünmez bütünlüğü için toprağa düşen şehitlerimizin ailelerini de ziyaret etmeyi unutmadı. Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Vali Yurtnaç, şehitlerinize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır, gezilerimize de sağlıklı bir hayat geçirmeleri temennisinde bulundu.

