SALLANIYORUZ!

YOZGAT, Çorum’da dün saat 02.27 sularında yaşanan deprem ile sarsıntıyı hissetti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden verilen bilgilere göre, dün gece Çorum'da deprem meydana geldi. Yozgat ile birlikte Kırıkkale ve Kastamonu’da da deprem hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Saat 02.05'te şiddetli bir deprem ile uyanan Çorumlu vatandaşlar, sosyal medyada depremde yaşadıkları korkuyu paylaştı, AFAD tarafından da depremin büyüklüğüne ilişkin açıklama yapıldı. Deprem yerin 10.77 kilometre altında gerçekleşirken, büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

YOZGAT SALLANIYOR

Yozgat’ta geçtiğimiz ay içerisinde 8 kez deprem sarsıntısı yaşandı. Bu ayın ilk gününde de 1.1 büyüklüğünde sarsıntı oldu. 8 Ekim günü saat 08.23’te merkez üssü Çekerek olan 1.6 büyüklüğünde deprem oldu. 9, 12, 14,19 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde ise Sorgun ilçesinde, 14 ve 16 Ekim’de Sarıkaya’da, 22 Ekimde de Şefaatli ilçesinde sarsıntı oldu. Geçtiğimiz ay içerisinde Sorgun merkezli ilk deprem saat 18.30’da 1.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Daha sonra 12.28’de 1.2 büyüklüğünde, saat 00.42’de 1 şiddetinde, 15.17’de 1.3 şiddetinde, son olarak da 1 Kasım günü saat 16.29’da 1.1 şiddetinde deprem oldu. Sarıkaya ilçesinde ise biri saat 02.13’de 1.2 şiddetinde, diğeri saat 01.30’da 2 şiddetinde olmak üzere iki ayrı deprem olayı yaşanırken, Şefaatli ilçesi saat 05.32’de 1.4 şiddetindeki depremle sarsıldı.