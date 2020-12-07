Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1331
ALTIN
461.387
DOLAR
7.8023
STERLİN
10.4558
EURO
9.4809

Salgının seyri konuşuldu

Yozgat Şehir Hastanesi Pandemi Kurul Toplantısında, dünyayı etkisi altına alan Covit-19 salgını ile ilgili il düzeyinde yürütülen ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:04
Salgının seyri konuşuldu

YOZGAT Şehir Hastanesi Pandemi Kurul Toplantısı Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığında yapıldı. Hastanenin idari ekibi, hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen kurul toplantılarında, salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Hastanede alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler, izolasyon takip çalışmaları, personel kat ve servis düzenlemeleri, hekim bazlı servis yatak sayıları gibi konularla ilgili planlamalar yapıldı. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘’İstişare etmemiz, görüş alışverişinde bulunmamız, değerlendirme yapmamız gereken idarecilerimiz ve hekimlerimizle bir araya gelerek hastanemizde salgınla mücadelede ne gibi faaliyetlerde bulunabiliriz, hastalarımız ve personellerimiz için neleri daha iyileştirebiliriz gibi konuları istişare ederek neyi en iyi yapabiliriz bunu amaçlamaktayız. Tabi ki dileğimiz salgının kısa süre içerinde bitmesi ama dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu pandemi sürecinde kıymetlilerimiz olan sağlık çalışanlarımız, hasta ve hasta yakınlarımızı korumaya yönelik değerlendirme kararları alacağımız toplantılarımız devam edecektir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Salgının Seyri Konuşuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAFTA SONU HAREKETLi GEÇTi
HAFTA SONU HAREKETLi GEÇTi
SOKAKLAR ONLARIN OLDU
SOKAKLAR ONLARIN OLDU
Gönüllü destek
Gönüllü destek
Onlar çalıştılar
Onlar çalıştılar
Başkanın özel konukları
Başkanın özel konukları
TBMM BAŞKANI ŞAHiD OLDU
TBMM BAŞKANI ŞAHiD OLDU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim