Salgının seyri konuşuldu

YOZGAT Şehir Hastanesi Pandemi Kurul Toplantısı Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığında yapıldı. Hastanenin idari ekibi, hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen kurul toplantılarında, salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Hastanede alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler, izolasyon takip çalışmaları, personel kat ve servis düzenlemeleri, hekim bazlı servis yatak sayıları gibi konularla ilgili planlamalar yapıldı. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘’İstişare etmemiz, görüş alışverişinde bulunmamız, değerlendirme yapmamız gereken idarecilerimiz ve hekimlerimizle bir araya gelerek hastanemizde salgınla mücadelede ne gibi faaliyetlerde bulunabiliriz, hastalarımız ve personellerimiz için neleri daha iyileştirebiliriz gibi konuları istişare ederek neyi en iyi yapabiliriz bunu amaçlamaktayız. Tabi ki dileğimiz salgının kısa süre içerinde bitmesi ama dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu pandemi sürecinde kıymetlilerimiz olan sağlık çalışanlarımız, hasta ve hasta yakınlarımızı korumaya yönelik değerlendirme kararları alacağımız toplantılarımız devam edecektir" dedi.