Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1100
ALTIN
461.328
DOLAR
7.2983
STERLİN
9.6016
EURO
8.6266

Salgının kaynağı araştırılacak

Yozgat Valiliği, korona virüs salgınının yaygınlaşmasına neden olan unsurların ortaya çıkartılabilmesine yönelik çalışma yapmak üzere oluşturulan İl Filyasyon Takip ve Çalışma Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı.

14 Ağustos 2020 Cuma 00:53
Salgının kaynağı araştırılacak

DÜNYAYI etkisine alan Korona virüsü ile mücadele çalışmaları devam ederken, Yozgat’ta son günlerde hastalığa yakalananların sayısının artmasına neden olan unsurların tespitine yönelik de çalışmalar yapılmaya başlandı. Covid-19 ile mücadelede büyük önem taşıyan filyasyon çalışmalarıyla ilgili olarak oluşturulan İl Filyasyon Takip ve Çalışma Kurulu Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplandı. Toplantıda genel değerlendirmelerde bulunuldu. Hastalığın yayılma nedenleri üzerinde durulup, mücadele yöntemleri ele alındı. 
BOĞAZLIYAN ilçesinde de Kaymakam Fatih Okumuş başkanlığında, kurum amirleri ve ilçedeki iş adamlarının katılımlarıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıda, korona virüs salgınına karşı alınan ek tedbirler kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. 

Anahtar Kelimeler:
Salgının Kaynağı Araştırılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESAMEMiZ OKUNMUYOR!
ESAMEMiZ OKUNMUYOR!
Kuleye kepçe darbesi
Kuleye kepçe darbesi
Projeler değerlendirildi
Projeler değerlendirildi
Destek protokolü
Destek protokolü
Sorgun’da yakalandı
Sorgun’da yakalandı
VALi BEY BELGELEDi
VALi BEY BELGELEDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim