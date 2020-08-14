Salgının kaynağı araştırılacak

DÜNYAYI etkisine alan Korona virüsü ile mücadele çalışmaları devam ederken, Yozgat’ta son günlerde hastalığa yakalananların sayısının artmasına neden olan unsurların tespitine yönelik de çalışmalar yapılmaya başlandı. Covid-19 ile mücadelede büyük önem taşıyan filyasyon çalışmalarıyla ilgili olarak oluşturulan İl Filyasyon Takip ve Çalışma Kurulu Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplandı. Toplantıda genel değerlendirmelerde bulunuldu. Hastalığın yayılma nedenleri üzerinde durulup, mücadele yöntemleri ele alındı.

BOĞAZLIYAN ilçesinde de Kaymakam Fatih Okumuş başkanlığında, kurum amirleri ve ilçedeki iş adamlarının katılımlarıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıda, korona virüs salgınına karşı alınan ek tedbirler kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.