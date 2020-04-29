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Salgın ile mücadele

Bahadın Belediyesi, Korona Virüsü ile mücadele kapsamında beldeye dezenfektan tüneli kurdu.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:56
Salgın ile mücadele

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın Belediyesi yeni tip korona virüs salgınına karşı vatandaşları koruyabilmek amacıyla dezenfektan tüneli kurdu. Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, belediye olarak koronavirüs salgınına karşı üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.  Salgının ilk görülmeye başlamasıyla gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Bozdemir, "Belde halkımıza kolonya ve maske dağıttık, beldemize gelen vatandaşların ateşlerini ölçüyoruz. Şimdi de belediyemize gelen vatandaşları dezenfekte etmek amacıyla, dezenfektan tüneli kurduk. Belediyemizin önüne kurduğumuz dezenfektan tünelindeki sensörler sayesinde, tünel otomatik devreye giriyor. Tünel içerisinden geçen vatandaşların üzerlerine insan sağlığına zararı olmayan solüsyon buharı püskürtülerek, kıyafetleri saniyeler içinde virüsten arındırılıyor" dedi. Bozdemir, halkın sağlığı için bundan sonra da gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Salgın Ile Mücadele
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