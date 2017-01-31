Salep’in cezası!

Yozgat’ta geçen yıl Mayıs ayında Gülyayla Köyü yakınlarında salep soğanı toplarken Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yozgat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalanan Ali Çetin’e 2872 Sayılı Çevre Kanunun 9 ve 20. Maddesi gereğince 40 bin 913 lira para cezası kesildi.





salep toplamanın yasak olduğunu bilmediğini ve yazılan cezayı ödeme gücünün bulunmadığını ifade eden talihsiz vatandaş, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan yardım beklediğini söyledi.





Eskiden beri ilkbahar mevsiminde köylerinde ve çevrelerinde salep soğanı toplandığını söyleyen Çetin, "Geçen yıl bahar ayında arkadaşlarıyla birlikte salep toplarken orman görevlileri yanımıza geldi. Görevliler bize salep toplamak yasak. Size mecburen küçük bir ceza keseceğiz. Elimizdeki salepleri alıp tutanak tuttular ve ayrıldık" diye konuştu.





Aradan bir süre geçtikten sonra kendisine tebligat geldiğini belirten Çetin, "Tebligata baktığımızda bana 40 bin 913 lira ve yeğenime yine aynı miktar olmak üzere toplam 81 bin 826 lira ceza geldi. Bizim bu rakamı ödeme imkanımız yok. Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan, bakanımızda yardım bekliyoruz. 4 çocuğum var. Yaşlı anne ve babama da ben bakıyorum. Yazın inşaatlarda başka illerde amelelik yaparak geçimimi sağlıyorum. Bu parayı ben hayatım boyunca bir arada görmedim. Benim bu borcu ödeme gücüm yok." ifadelerini kullandı.





Çekerek, Akdağmadeni ilçelerinde yıllardan beri salep toplandığını ve salep toplamanın yasak olduğuna dair yetkililerin köyde yaşayanları bilgilendirmediğini iddia eden Çetin, "Salep toplamanın yasak olduğunu bilsek toplar mıyız? Kilosu 15-20 liradan satılan salep için 40 bin lira ceza ödemek ister miyiz? Kimseye bir duyuru yapılmadan bize ceza kesildi. Ben yandım başkası yanmasın, salep toplamak yasakmış, salep toplayanlar salep toplamayı bıraksın" dedi.



