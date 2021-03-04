Salep satışı başladı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini, patent başvurusunu yaptıkları Akdağmadeni Salebine vatandaşların rahat bir şekilde ulaşması için belirli noktalarda satışlara başlanıldığını bildirdi. Yalçın, Akdağmadeni ilçesindeki Ak Konak, Şehit Mehmet Köklü Parkı, Akdağmadeni Devlet Hastanesi kantininde satış noktaları oluşturulduğunu kaydetti. Yalçın, ‘’Güvenli ve sağlıklı bir şekilde belediyemiz tarafından paketlenerek satışa sunulan Akdağmadeni Salebi üst solunum yolu rahatsızlıkları, sindirim sisteminin düzenlemesi ve vücut direncini artırması nedeniyle ülkemizde en çok tercih edilen salep durumundadır. Şifa kaynağı olan Akdağmadeni Salebini dileyen esnafımıza da ulaştırarak, yeni satış noktaları oluşturulacaktır. On-line satış için çalışmalarımız devam etmektedir’’ diye konuştu.