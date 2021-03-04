Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1538
ALTIN
410.096
DOLAR
7.4222
STERLİN
10.3802
EURO
8.9277

Salep satışı başladı

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından ilçe adına tescil talebinde bulunduğu, Türkiye’nin en kaliteli Salebi paketlenerek satışa sunuldu.

04 Mart 2021 Perşembe 00:44
Salep satışı başladı

 Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini, patent başvurusunu yaptıkları Akdağmadeni Salebine vatandaşların rahat bir şekilde ulaşması için belirli noktalarda satışlara başlanıldığını bildirdi. Yalçın, Akdağmadeni ilçesindeki Ak Konak, Şehit Mehmet Köklü Parkı, Akdağmadeni Devlet Hastanesi kantininde satış noktaları oluşturulduğunu kaydetti. Yalçın, ‘’Güvenli ve sağlıklı bir şekilde belediyemiz tarafından paketlenerek satışa sunulan Akdağmadeni Salebi üst solunum yolu rahatsızlıkları, sindirim sisteminin düzenlemesi ve vücut direncini artırması nedeniyle ülkemizde en çok tercih edilen salep durumundadır. Şifa kaynağı olan Akdağmadeni Salebini dileyen esnafımıza da ulaştırarak, yeni satış noktaları oluşturulacaktır. On-line satış için çalışmalarımız devam etmektedir’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Salep Satışı Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HES Kodu denetimi
HES Kodu denetimi
ESKi YAPILARA CEZA!
ESKi YAPILARA CEZA!
Fiyatlar artıyor
Fiyatlar artıyor
Görev dağlımı yaptılar
Görev dağlımı yaptılar
Çevrecilerden ziyaret
Çevrecilerden ziyaret
Koordinasyon toplantısı
Koordinasyon toplantısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim