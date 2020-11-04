Salep marka oluyor

AKDAĞMADENİ İlçesinin doğal zenginliklerinden ekonomiye kazandırılarak vatandaşların iktisadi gelişimine katkıda bulunulmasına yönelik çalışmalar ivme kazandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni salebinin işlenmesi, paketlenmesi, marka ve coğrafi işaretinin tescili işlemlerinde son aşamaya gelindiğini söyledi. Başkan Yalçın, Patent ve coğrafi işareti onay aşamasında olan Akdağmadeni salebinin kültüre alınması için proje ekibinde yer alan ekiple bir araya geldi. TÜBITAK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsa Karaman, Erciyes Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Gülşen, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat il Koordinatörü Memiş Sezen, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Uzmanı Dr. Ünal Karık’ın katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Laboratuvar ortamında geliştirilen ve salep bitkisinin çeşitli zayıflıklarını ortadan kaldıran mikroorganizma uygulamaları gerçekleştirildi. Bununla birlikte birçok bilimsel kuruluşun ortak çalışması ile üretilen ve Akdağmadeni iklim şartlarında yetiştirilebileceği düşünülen halk arasında kurt üzümü olarak bilinen Goji Berry bitkisi deneme dikimleri de gerçekleştirildi.