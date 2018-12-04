Salep, maden, tarih tanıtıldı

Yenikapı’da düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri etkinliğinde start açan Akdağmadeni Belediyesi, miniklere, ilçemizde bulunan tarihi binaların minyatürleri, ilçedeki ocaklardan çıkartılan madenlerin tanıtımı yapıldı. Stantı ziyaret edenlere, Akdağmadeni yöresine ait salep ve yumurta tatlısı ikram edildi.
04 Aralık 2018 Salı 07:00
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Yenikapı’da düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri etkinliğinde start açan Akdağmadeni Belediyesi, miniklere, ilçemizde bulunan tarihi binaların minyatürleri, ilçedeki ocaklardan çıkartılan madenlerin tanıtımı yapıldı. Stantı ziyaret edenlere, Akdağmadeni yöresine ait salep ve yumurta tatlısı ikram edildi.
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