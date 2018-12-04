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Salep, maden, tarih tanıtıldı

AKDAĞMADENİ ilçesinin öne çıkan ürünlerinin başında gelen Salep, Maden, Tarihi doku, bal, kaymak, baklagillerinde tanıtımı İstanbul’da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Salep, maden, tarih tanıtıldı

AKDAĞMADENİ ilçesinin öne çıkan ürünlerinin başında gelen Salep, Maden, Tarihi doku, bal, kaymak, baklagillerinde tanıtımı İstanbul’da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

04 Aralık 2018 Salı 07:00
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Salep, maden, tarih tanıtıldı

Yenikapı’da düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri etkinliğinde start açan Akdağmadeni Belediyesi, miniklere, ilçemizde bulunan tarihi binaların minyatürleri, ilçedeki ocaklardan çıkartılan madenlerin tanıtımı yapıldı. Stantı ziyaret edenlere, Akdağmadeni yöresine ait salep ve yumurta tatlısı ikram edildi.

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