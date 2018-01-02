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Salep ihracatı yasaklandı

AKDAĞMADENİ ilçesindeki ormanlık alanda kendiliğinden yetişip, köylüler tarafından toplanarak, yapılan satışla elde ettikleri gelirle geçimlerini sağladığı salebin yurt dışına çıkartılması yasaklandı.

Salep ihracatı yasaklandı

AKDAĞMADENİ ilçesindeki ormanlık alanda kendiliğinden yetişip, köylüler tarafından toplanarak, yapılan satışla elde ettikleri gelirle geçimlerini sağladığı salebin yurt dışına çıkartılması yasaklandı.

02 Ocak 2018 Salı 07:00
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Salep ihracatı yasaklandı

Akdağmadeni Belediyesi, salebinin marka değerinin ortaya çıkarılması, salep bitkisinin gelecek nesillere sağlıklı şekilde ulaştırılması amacıyla salep orkidelerini tarla koşullarında yetiştirilmeye başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ‘Doğal çiçek soğanlarının 2018 yılı ihracat listesi hakkında tebliği’ yayınladı. Doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini belirlendi. Doğadan toplanmak suretiyle ihracatı yasak olan çiçek soğanları arasında Akdağmadeni ilçesinde yetiştirilen salep ile birlikte yabani soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, zambak, kara çiğdem, lale, devetabanı, yılan bıçağı, nilüfer, yılanyastığı, kum zambağı, şark sümbülü, bazı sıklamen ve kardelen türleri, süsen, şakayık da bulunuyor.

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