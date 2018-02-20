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SALDIRIYA TEPKİLER SÜRÜYOR

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Gazetemiz muhabiri ve köşe yazarı Mustafa Teker’e yönelik hafta sonunda gerçekleştirilen saldırı nedeniyle, gazetemiz bürosuna ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

SALDIRIYA TEPKİLER SÜRÜYOR

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Gazetemiz muhabiri ve köşe yazarı Mustafa Teker’e yönelik hafta sonunda gerçekleştirilen saldırı nedeniyle, gazetemiz bürosuna ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

20 Şubat 2018 Salı 07:00
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SALDIRIYA TEPKİLER SÜRÜYOR

-Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, gazetemize ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu, ‘gereken yapılıyor’ dedi.

Vali Yurtnaç, hafta sonunda yaşanılan olaylar sonrasında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, olayın tırmanmasına vesile oldukları düşünülen kişilerin tespit edilerek, haklarında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ettikleri gerekçesiyle yasal işlem yapıldığını söyledi. Vali Yurtnaç, Mustafa Teker’den saldırı konusunda bilgi aldı. Teker, kendisine saldıran 5-6 kişinin mobese kameralarından net olarak tespitinin yapılabileceğini belirterek, ‘Takip edildiğimi anladığımda mobese kameralarının bulunduğu, banka şubesinin önüne gittim. Orada da saldırıya uğradım. Gerekenin yasal çerçevede yapılması için gerekli başvuruda bulundum’ dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, arkadaşımıza ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunduktan sonra, Yozgat’ta yaşanılan bazı olumsuzlukları kesinlikle kabul etmediklerini, bir taraftan Yozgat’a yatırım yapmaları için işadamlarını çağırırken, diğer taraftan da çeşitli bahanelerle buradaki insanların işyerlerinin kapatmalarına yönelik baskıların önüne geçmeye yönelik gerekenlerin yapıldığını, yapılmaya da devam edeceğinin altını çizdi. Vali Yurtnaç, Mustafa Teker’e yapılan çirkin saldırıyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini, bu tip olaylarda yakalanıp, tutuksuz yargılama olması durumunda bile olaya karışanların gelecekte ciddi sıkıntılarla karşılaşabileceklerini ifade etti. Vali Yurtnaç, ‘Olayla ilgili yasal takip devam ediyor. Suçlular bulunup, haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.  Bundan kimsenin kuşkusu olmasın’ diye konuştu.

Öte yandan İY Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Merkez İlçe Başkanı Aniş Kutlu ve bazı partililerle birlikte gazetemize ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu. Özışık, ‘Bu saldırı her şeyden önce Yozgat'a yapıldı, doğru habere ulaşmak isteyen herkese yapıldı. Sonra devlete yapıldı. Bunu yapanlar aslında kendilerine geleceklerine zarar verdiler ama ne yaptıklarını anlamayacak kadar aptaldırlar’ ifadelerini kullandı. Yozgat Şairler, Yazarlar ve Edebiyatçılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, CHP Yozgat İl Başkan Yardımcısı Şevket Taşkın da ziyarette bulundu. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yakup Arslan, Memur Sen Başkanı Kenan Şerefli, Türk Yerel Hizmet Sen Başkanı Uğur Sağlamer ile çok sayıda kurum müdürü, vatandaş, esnaf, gazeteci arkadaşlarımız da telefon ile arayıp, ziyarette bulunarak tepkilerini dile getirdi, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Son Güncelleme: 19.02.2018 19:45
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