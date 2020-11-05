SAKLI CENNETTE YOLCUK

AYDINCIK ilçesinin eskiden belde olan Kazankaya Mahallesi’nden başlayıp, Çorum'un İncesu ilçesine kadar uzanan, saklı cennet olarak adlandırılan Kanyon, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Yozgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fadime Solmaz, Sakarya Söğütlü’den gelen misafirlerine kanyonu gezdirdi. Konuklar, Aydıncık bölgesine hayran kaldı, kanyonun doğal güzellikleri arasında hatıra fotoğrafları çektirdi. Kanyonun İncesu bölgesindeki girişine konaklama tesisleri yapılıp, kanyon içerisine yapılan geziler için ahşap, asma köprü tesis edildi. Yerli ve yabancı turistler doğal ortamı görebilmek için bölgeye geliyor. Aydıncık Belediyesi, Valiliği desteği ile Türkiye çapında tüm etkin turizm fuarlarına katılarak, sanat etkinlikleri düzenledi. Aydıncık ilçesinin doğal güzellikleri, Kazankaya Kanyonu, tarihi dokusu, yarı değerli taş rezervleri, endemik bitki türleri gibi özelliklerini görsel yayınlarla ön plana çıkarttı. Bölgenin, profesyonel dağcılar, trekkingciler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için bulunmaz bir mekan olduğu belirtildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, kanyonun turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili teknik heyetin bölgede incelemelerde bulunup, proje hazırlayacağını söyledi. Vali Polat, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili birimleriyle yaptıkları görüşmede, teknik bir heyetin bölgede inceleme yaparak, nelerin yapılabileceğini tespit edeceklerini kaydetti. Vali Polat, ‘’Bölgede daha önce dağcılık, paraşüt, trekking, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler yapılmış. Onların da görüşleri alınarak, neler yapılabilir noktasında çalışmalar yapılmak üzere proje hazırlanacak. Gittim, gezdim çok güzel bir yer. Yapılacak çalışmaların doğal güzelliğine, dokusuna zarar vermemesi gerekir’’ dedi.

SAKLI CENNET

Dünyada eşine az rastlanır bir güzelliğe ev sahipliği yapan Aydıncık ilçesinin 5 kilometre kadar kuzeyinden geçen Çekerek Suyu, volkanik Kazankaya kayalıklarının içindeki kanyonda kıvrılarak yol aldıktan sonra daha kuzeyde Amasya yakınlarında Yeşilırmak'a karışıyor. İsmi gibi bir kazanı andıran Kazankaya Kanyonu, Aydıncık ilçesi sınırlarında başlayıp Çorum'a bağlı İncesu’da son bulan 12 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Yürüyüş yolunun ilk kilometrelerine genci yaşlısı, çocuğu kadını herkes ulaşıp görkemli bir manzaradan nasibini alabiliyor. Daha sonra ise yürüyüşün, profesyonel bir beceri gerektiriyor. Kanyon girişinde belirgin bir şekilde taş yığınlardan oluşan burç kalıntısı, ilerleyen yerlerde taşlara oyulmuş merdivenler ve nihayetinde çıkışa yakın Kybele Tanrıça heykeli, görülmeye değer tarihi eserler olduğunun altı çizildi. Kanyonun gezilebilmesi ve daha fazla turistin gelebilmesine imkan verilmesi için Çorum sınırına kadar olan yürüyüş parkuru projesinin Yozgat bölgesinde de hayata geçirilip, kanyonun bir ucundan girilip, diğerinden çıkılabilecek hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.