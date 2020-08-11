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SAKLI CENNET AMA!

Yozgat’ın Saklı Cenneti olarak adlandırılan Kazankaya Kanyonunun, Aydıncık bölgesinden girişine de yatırım yapılarak, turizme açılacağı gün dört gözle bekleniyor.

11 Ağustos 2020 Salı 00:06
SAKLI CENNET AMA!

AYDINCIK ilçesinin eskiden belde olan Kazankaya mahallesinden başlayıp, Çorum'un İncesu ilçesine kadar uzanan Kazankaya Kanyonu, ‘Yozgat’ın saklı cenneti’ olarak adlandırılmasına karşın, il sınırları içerisinde kalan kesimlerde herhangi bir yatırım yapılmaması nedeniyle turizme açılamıyor. Kanyonun İncesu bölgesindeki girişine konaklama tesisleri yapılıp, kanyon içerisine yapılan geziler için ahşap, asma köprü tesis edildi. Yerli ve yabancı turistler doğal ortamı görebilmek için bölgeye geliyor. Asama köprü Yozgat il sınırında bitiyor. Turistler ise kanyonun kalan kısmını Çekerek ırmağı sularını geçip, keçi yolu olarak adlandırılan dağ yüzlerinde tehlike ile mücadele ederek, tamamlamaya çalışıyor. Aydıncık Belediyesi, Valiliğin desteği ile Türkiye çapında tüm etkin turizm fuarlarına katılarak, sanat etkinlikleri düzenledi. Aydıncık ilçesinin doğal güzellikleri, Kazankaya Kanyonu, tarihi dokusu, yarı değerli taş rezervleri, endemik bitki türleri gibi özelliklerini görsel yayınlarla ön plana çıkarttı. Bölgenin, profesyonel dağcılar, trekkingciler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için bulunmaz bir mekan olduğu belirtildi. Dünyada eşine az rastlanır bir güzelliğe ev sahipliği yapan Aydıncık ilçesinin 5 kilometre kadar kuzeyinden geçen Çekerek Suyu, volkanik Kazankaya kayalıklarının içindeki kanyonda kıvrılarak yol aldıktan sonra daha kuzeyde Amasya yakınlarında Yeşilırmak’a karışıyor. İsmi gibi bir kazanı andıran Kazankaya Kanyonu, Yozgat’a bağlı Aydıncık sınırlarında başlayıp Çorum’a bağlı İncesu köyünde son bulan 12 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Yürüyüş yolunun ilk kilometrelerine genci yaşlısı, çocuğu kadını herkes ulaşıp görkemli bir manzaradan nasibini alabiliyor. Daha sonra ise yürüyüşün, profesyonel bir beceri gerektirdiği ifade edildi. Kanyon girişinde belirgin bir şekilde taş yığınlardan oluşan burç kalıntısı, ilerleyen yerlerde taşlara oyulmuş merdivenler ve nihayetinde çıkışa yakın Kybele Tanrıça heykeli, görülmeye değer tarihi eserler olduğunun altı çizildi.

GÖRMEDEN GİTME

Aydıncık ilçesine giden konuklar, kanyonu görmeden dönüş yapmıyor. Son olarak, kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mustafa Demirel, Bursa Federasyon Başkanı Serhat Baran, DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan ilçeyi ziyaret etti. Aydıncık ilçesi eski Belediye Başkanı Ahmet Demirel, konuklarına Kazankaya Kanyonunu gezdirip, bilgiler verdi, rehberlik yaptı.  

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