Yozgat’ın Aydıncık ilçesinin Kazankaya Mahallesinden başlayıp, Çorum'un İncesu ilçesine kadar uzanan 12 kilometre uzunluğunda, ortasından Çekerek Irmağının aktığı ‘Saklı cennet’ olarak adlandırılan kanyonun, turizme kazandırılmasına yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Kanyonun Çorum İncesu bölgesindeki girişine konaklama tesisleri yapılıp, kanyon içerisine yapılan geziler için ahşap, asma köprü tesis edilirken, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinden girişi ve iç bölgelerde gezinti yapılmasına olanak sağlanabilmesi için hazırlanan projelere son şekli verilmeye çalışılıyor. Pandemi öncesinde, yerli ve yabancı turistlerin doğal ortamı görebilmek için bölgeye geldiği Kanyonun tanıtımına yönelik Aydıncık Belediyesi, Valiliği desteği ile Türkiye çapında tüm etkin turizm fuarlarına katılarak, sanat etkinlikleri düzenledi. Bölgenin, profesyonel dağcılar, trekkingciler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için bulunmaz bir mekan olduğunun altı çizildi.

SAKLI CENNET

Dünyada eşine az rastlanır bir güzelliğe ev sahipliği yapan Aydıncık ilçesinde volkanik Kazankaya kanyonu içerisinden Çekerek Irmağı kıvrılarak yol alıp, Amasya’nın kuzey kesiminde Yeşilırmak'a karışıyor. İsmi gibi bir kazanı andıran Kazankaya Kanyonu, Yozgat'a bağlı Aydıncık sınırlarında başlayıp Çorum'a bağlı İncesu köyünde son bulan 12 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Yürüyüş yolunun ilk kilometrelerine genci yaşlısı, çocuğu kadını herkes ulaşıp görkemli bir manzaradan nasibini alabiliyor. Daha sonra ise yürüyüşün, profesyonel bir beceri gerektiriyor. Kanyon girişinde belirgin bir şekilde taş yığınlardan oluşan burç kalıntısı, ilerleyen yerlerde taşlara oyulmuş merdivenler ve nihayetinde çıkışa yakın Kybele Tanrıça heykeli bulunuyor. Kanyonun gezilebilmesi ve daha fazla turistin gelebilmesine imkan verilmesi için Çorum sınırına kadar olan yürüyüş parkuru projesinin Yozgat bölgesinde de hayata geçirilip, kanyonun bir ucundan girilip, diğerinden çıkılabilecek hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.

PROJE HAZIRLANIYOR

Yozgat Valisi Ziya Polat, kanyonun turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili teknik heyetin bölgede incelemelerde bulunduğunu, turizme kazandırılabilmesine yönelik proje çalışması yapıldığını bildirdi. Vali Polat, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili birimleriyle yaptıkları görüşmede, teknik bir heyetin bölgede inceleme yaparak, nelerin yapılabileceğini tespit ettiklerini kaydetti. Vali Polat, ‘’Bölgede daha önce dağcılık, paraşüt, trekking, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler yapılmış. Onların da görüşleri alınarak, neler yapılabilir noktasında çalışmalar yapılıyor, ardından da proje hazırlanacak. Gittim, gezdim çok güzel bir yer. Yapılacak çalışmaların doğal güzelliğine, dokusuna zarar vermemesi gerekir’’ şeklinde konuştu.

TARİHİ KALINTILAR VAR

Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması, tanıtımına yönelik, önceki yıllarda birden fazla etkinlik yaptıklarını, pandemi nedeniyle etkinliklere ara vermelerine karşılık, farklı illerden insanların kanyonu gezmek için gelmeye devam ettiklerini bildirdi. Koçak, balık, tilki, tavşan gibi hayvanların yanı sıra kartal, su samuru, akbaba gibi kanyona ve bölgeye has hayvanların varlığı ile birlikte vadinin bitki türleri açısından da oldukça zengin olduğunu, menengiç, incir ağaçları gibi daha birçok bitki türünün bulunduğunu anlattı. Koçak, kanyonda daha önce yapılan bilimsel araştırmalarda tarihi dokuların yanı sıra doğal hayatın da oldukça zengin olduğunun belirlendiğini aktardı, Sualtı Araştırmaları Derneği Deniz Memelileri Araştırma Grubu'nun yaptığı araştırma sonucunda nesli tükenmekte olan su samurlarının kanyonda yaşadıklarının belirlendiğini kaydetti. Koçak, bin 700 metre uzunluğundaki kayalarla çevrili kanyonun, 650 rakımı ile doğa harikası bir yerleşim bölgesi olduğunu, yamaç kayaları üzerine işlenmiş 1,5 metre yükseklikteki bereketi ve bolluğu simgeleyen av tanrıçası 'Kibele' kabartmasından, bölgenin M.Ö ikinci yüzyılda avlak olarak kullanıldığının anlaşıldığını, bu kabartma dışında da farklı figürlerin bulunduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Belediye Başkanı Koçak, kanyonun ilerleyen kısımlarında kabartmalar, mağaralar, bir de kalenin bulunduğunu, 456 basamakla aşağı inilebilen akropolün olduğu anlattı. Önceki yıllarda ilçeye gelen bilim adamlarının geçmişteki kralların kanyonu tatil mekanı olarak kullandıklarını anlattıklarını ifade eden Koçak, ırmak üzerinde köprüler, geçiş yerlerine yer yer rastlanıldığını, kanyonun tarihsel açıdan hem de bitki türleri ve nesli tükenmekte olan hayvan türleri açısından ekolojik olarak gerekli tespitlerin yapılarak, değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. •Seyfi Çelikkaya•