SAKLAYAN YANDI

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında, il genelinde Korona virüs (Covid-19) salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, virüs tanısı konulan kişilerin temasları konusunda doğru bilgiler vermemesi halinde haklarında yasal işlem başlatılması yönünde karar aldı. Toplantıda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı ile evde izolasyona alınan korona virüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla ‘Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları’ oluşturulduğu hatırlatıldı. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edildiği de ifade idildi. İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valilikçe tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına yönelik kararın uygulanmakta olduğunun altı çizildi. Gelinen aşamada korona virüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak, ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi bazı durumlarda eksik bilgi verdikleri ifade edildi. Bazı durumlarda ise, temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi gerçekte temaslı olmayan kişilerin temaslı kişiler olarak bildirdiklerinin tespit edildiği bilgileri değerlendirildi.

DOĞRU BİLGİ ÖNEMLİ

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan ‘filyasyon’ çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşıdığına dikkat çekildi. Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi ile ‘bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı’ hükme bağlandığı hatırlatıldı. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alına da vurgu yapıldı. Bu doğrultuda, ‘’Korona virüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak; bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir’’ denildi.