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Saklama Uyarısı!

Patatesin kış aylarında çürümeden saklanabilmesi için yapılması gerekenler konusunda uyarıda bulunuldu.

17 Kasım 2021 Çarşamba 00:58
Saklama Uyarısı!

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, patatesin çürümemesi için yapılacak olanlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Patatesin saklandığı torbanın ya da kutunun içerisine bir adet elma da konularak, patatesinin filizlenmesinin engellenebileceği kaydedildi. Paylaşımda, ‘’Patateslerini çürümekten ve filizlenmekten korumak istiyorsan soğanlarından ayrı bir yerde depolayarak karanlıkta saklayabilirsiniz’’ uyarısı da yapıldı.

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